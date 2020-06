Sachschaden in Höhe von 6500 Euro hat laut Polizei ein 67-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Landau verursacht. Er soll von der Rhein- in die Maximilianstraße abgebogen sein, obwohl die Ampel zu diesem Zeitpunkt rot zeigte. Im Kreuzungsbereich sei er mit dem Auto einer entgegenkommenden 61-Jährigen zusammengestoßen, aber einfach davongefahren. Noch während der Unfall vor Ort von der Polizei aufgenommen wurde, meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizeidienststelle in Landau. Dabei habe sich der Verdacht ergeben, dass der Mann nicht verkehrstüchtig war und aus diesem Grund den Unfall verursachte. Ein Atemalkoholtest sowie ein Vortest auf Drogen verliefen aber beide negativ, so die Polizei. Dem 67- Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, um abzuklären, ob er unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ein.