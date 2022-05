Nach zwei Jahren Pause steigt am Sonntag, 4. September, im Landauer Goethepark wieder das Mit-Mach-Fest des Kinderschutzbundes Landau-Südliche Weinstraße, kurz Mima-Fest. Wie Sina Ludwig von der Geschäftsstelle mitteilt, geht es nun darum, sich einen der begehrten 90 Flohmarktplätze zu sichern. Händlerausweise gibt es am Landauer Kindertag, Samstag, 11. Juni, von 10 bis 12 Uhr am „Entenrennen-Rennbüro“ des Kinderschutzbundes in der Bachgasse an der Queich.

Das Mima-Fest ist einer der Höhepunkte im städtischen Veranstaltungskalender, lockt er doch viel Volk in den Goethepark, der sich von seiner besten Seite zeigt. Rund 30 örtliche Vereine und Institutionen werden die Besucher von 12 bis 17 Uhr mit zahlreichen Spiel- und Bastelangeboten sowie mit einem musikalischen Bühnenprogramm unterhalten. Beliebt ist auch die Kuchentafel, deren Köstlichkeiten an Tischen vor der Konzertmuschel genossen werden können.

Ausweise bar bezahlen

Ein Flohmarktstand kostet laut Ludwig für Erwachsene zwanzig Euro, drei mal drei Meter groß. 50 Plätze werden angeboten. Für Schüler kostet der Verkauf von einer Decke sechs Euro. Hier können 40 Plätze vergeben werden. Die Standgebühr gilt es beim Erwerb der Ausweise bar zu bezahlen, informiert Anja Bischoff-Fichtner, stellvertretende Geschäftsführerin im Kinderhaus Blauer Elefant.

Parallel zum Verkauf der Händlerausweise können am 11. Juni bis 12 Uhr auch noch Urkunden zu 3,30 Euro pro Stück für das Große Landauer Entenrennen erworben werden. Das quietschgelbe Rennentenspektakel auf dem Queichabschnitt zwischen der VR-Bank Südpfalz am Parkhaus in der Waffenstraße und Universum-Kino in der Bachgasse startet um 14 Uhr.