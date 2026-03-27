Die SPD schlägt ein: Sie nimmt das Angebot der Stadtspitze Landau für einen erweiterten Stadtvorstand an. Jennifer Braun soll es richten. Es hagelte Kritik an Grünen und CDU.

Mit deutlicher Mehrheit hat sich die Landauer SPD für die Erweiterung des Stadtvorstandes ausgesprochen. 38 Mitglieder votierten am Donnerstagabend im Mörlheimer Dorfgemeinschaftshaus für das Angebot von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU), Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) und Beigeordneter Lena Dürphold (CDU), der SPD einen hauptamtlichen Beigeordnetenposten zu geben. Damit soll gemeinsam die Entwicklung der Stadt vorangetrieben werden. 14 Mitglieder stimmten dagegen, ein Mitglied enthielt sich. Mit 46:4 Stimmen, ebenfalls bei einer Enthaltung, nominierten die Mitglieder des SPD-Stadtverbandes die 41-jährige Jennifer Braun als Kandidatin für den Posten. Gewählt werden muss sie vom Stadtrat.

Die Abstimmungen erfolgten in geheimer Wahl. Die Atmosphäre war emotional am Ende so aufgeladen, dass Monika Vogler die geheime Abstimmung beantragt hatte. Der SPD-Vorstand hatte keine Empfehlung abgegeben, weil er in dieser Frage uneins war. Auf dem Tisch lagen zwei Anträge. 13 Mitglieder hatten die Zustimmung beantragt, darunter Elisabeth Morawietz, Hans-Dieter Schlimmer und Theresia Riedmaier.

Kritik: Ortsvereine wurden nicht beteiligt

Im zweiten Fall handelte es sich um einen Initiativantrag von Henrike Ingenthron. Sie sprach sich zunächst gegen eine Beteiligung der SPD am Stadtvorstand aus und kritisierte, dass die Ortsvereine nicht eingebunden gewesen seien. Sie forderte einen Austausch in den Ortsvereinen, bevor über Inhalte entschieden werde. Theresia Riedmaier als Sitzungsleiterin hatte alle Hände voll zu tun, die Diskussion über das richtige Abstimmungsverfahren zu ordnen.

Die Diskussion war intensiv und kontrovers. Jennifer Braun und Klaus Eisold hatten die mit CDU und Grünen vereinbarte Dezernatsverteilung vorgestellt und die Vorteile einer Zusammenarbeit dargelegt. Man habe in mehreren Gesprächen hart in der Sache gerungen, betonte Braun. Der Stadtvorstand funktioniere nicht so, wie er solle, die Bürger seien unzufrieden. Deshalb müsse die SPD die Verantwortung übernehmen, damit es mit der Stadt wieder vorangehe.

Eisold bat um eine Mehrheit dafür, auf dem Spielfeld und nicht nur von der Seitenlinie aus Verantwortung zu übernehmen. Auch die kleineren Parteien im Stadtrat sollten ihren Platz haben, es werde keine feste Koalition geben. Die SPD müsse der Realität ins Auge sehen, der OB werde bleiben, bis die Amtszeit zu Ende sei.

Jennifer Braun soll Beigeordnete werden. Klaus Eisold ist der neue Stadtverbandsvorsitzende der SPD. Foto: Iversen

Schlimmer plädiert für Zusammenschluss mit Grünen und CDU

Prominenter Fürsprecher für den erweiterten Stadtvorstand war Hans-Dieter Schlimmer. Als ehemaliger Oberbürgermeister könne er sagen, das angebotene Baudezernat sei zu seiner Zeit das Herzdezernat gewesen, ein Chefdezernat. Die Sache sei nicht gut gelaufen, ja, aber er frage doch, was für ein Popanz mit der Kritik an Lukas Hartmann da aufgebaut werde. „Hartmann ist nicht der alleinige Herrscher über Landau.“ Wenn die bürgerliche Mitte nicht mehr zusammenfinde, sei das ein Offenbarungseid.

Auch Theresia Riedmaier als ehemalige SÜW-Landrätin redete dem Zusammenschluss das Wort. Sie wisse, was man in einem Stadt-, in einem Kreisvorstand gestalten oder verhindern könne. Sie habe Hochachtung und Respekt vor dem Verhandlungsergebnis. Die SPD habe 1991 die Macht im Land gewonnen, weil sie sichtbar und gestaltend gewesen sei.

Gegen den Vorschlag sprach sich Klaus Kißel aus, ehemaliger Arzheimer Ortsvorsteher. Er habe in der Zusammenarbeit mit Hartmann keine gute Erfahrungen gemacht. „Wir sollten nicht mit den Grünen arbeiten“, sagte er mit bebender Stimme. Geißler sei kein OB, der könne nicht mal ein Weinfest eröffnen.

Paule Albrecht: Geißler wie der Fürst von Landau

Auch Paule Albrecht, scheidende Stadtverbandsvorsitzende, warnte vor dem Zusammenschluss. Die SPD könne in den Ausschüssen vieles stoppen, wenn sie Mehrheiten organisiere. Und was die Mobilität angehe, die in Hartmanns Verantwortung bleiben soll, sei nicht definiert, was das Geschäft der laufenden Verwaltung sei. Deshalb sei auch nicht klar, was beeinflusst werden könne. Albrecht hatte schon zu Beginn der Versammlung daran erinnert, dass die Grünen der SPD nach den Kommunalwahlen 2024 einen vierten Posten im Stadtvorstadt angeboten hatten. Damals habe die SPD abgelehnt, weil sie geleitet gewesen sei von der Frage, was die Stadt brauche – nämlich Transparenz und Mehrheiten in der Sache.

Dominik Geißler hat laut Albrecht ein komisches Verständnis, wie kommunale Arbeit funktioniere. „Man hat manchmal das Gefühl, als sei er als Fürst von Landau unterwegs.“ Immer wieder gebe es peinliche Auftritte von ihm. Die neue Dezernatsverteilung würde bedeuten, dass der Oberbürgermeister nicht mehr viel zu tun habe. Die SPD soll neben dem Baudezernat auch das Gebäudemanagement und das Amt für Schulen, Sport und Kultur verantworten. Außerdem die Stabsstelle Bürgerbeteiligung. Die SPD wäre an CDU und Grüne gebunden und würde zerrieben, fürchtet Albrecht. Die Bitte, die Entscheidung über die Geschäftsführung der Stadtholding zu vertagen, sei gekonnt ignoriert worden.

Ärger über Vorgehensweise des Stadtvorstands

Der Ärger darüber, dass die SPD von Anfang kein Mitspracherecht über die Dezernatsverteilung hatte, wurde in allen Redebeiträgen deutlich. Am Vorschlag des Stadtvorstands sei auch in den Gesprächen nicht zu rütteln gewesen. Deshalb sei auch der Begriff Kompromiss falsch.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat zeigte sich am Donnerstag zerrissen. Florian Maier plädierte dagegen, wie auch Judith Neumann und Claudia Sieling. Für Maier passt die Dezernatsverteilung nicht, Mobilität müsse in der Verantwortung der SPD sein, denn die habe in den Stadtdörfern bei den Kommunalwahlen eine Riesenrolle gespielt. Er traue Hartmann nicht zu, große Teile der Stadtgesellschaft mitzunehmen. Jetzt solle die SPD Verantwortung übernehmen – nur, damit der OB im Amt bleiben und sich die Kandidatin der CDU auf die OB-Wahl vorbereiten könne.

Emotional wurde Tobias Dreher. Er finde die Diskussion unerträglich, sagte er. Er könne die Argumente von Maier und anderen nicht nachvollziehen. „Da haben wir die Möglichkeit, mit einem megastarken Dezernat zu gestalten und andere Akzente zu setzen. Und was machen wir? Wir jammern.“ Auch Bernhard Scholten, Adrian Koder-Horsten und Hans-Jürgen Blinn argumentierten für die Annahme des Angebots. „Wollen wir niemanden aufbauen für die nächste OB-Wahl?“, fragte Blinn ungläubig in die Runde.

Der Vorstand

Neuer Stadtverbandsvorsitzender der SPD ist Klaus Eisold, seine Stellvertreter sind Saskia Scholten und Thomas Flocken, Kassierer ist

Maximilian Krieger, Schriftführer sind Veronika Wittig und Jennifer Braun.



