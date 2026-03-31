Die Freie Wählergruppe Landau begrüßt grundsätzlich die Entscheidung der SPD, ein viertes Dezernat zu übernehmen. „Aufgrund der Ergebnisse der letzten Kommunalwahlen erscheint ein Mehr an Verantwortung gerechtfertigt, auch wenn dies mit einer deutlichen Kostensteigerung für den Steuerzahler einhergeht“, betont Fraktionsvorsitzende Gisela Kalvoda. Ungeachtet möglicher Pensionsansprüche wird die Erweiterung des Stadtvorstandes nach Angaben der Beteiligten kostenneutral vonstatten gehen, weil die Beigeordnete Lena Dürphold die Geschäftsführung der Stadtholding übernommen hat und auf deren Lohnzettel steht.

Kalvoda betont, für eine politische Stabilisierung bedürfe es Zugeständnisse von allen Seiten, einer stringenten, verlässlichen Führung, die die FWG derzeit nicht sehe. Die FWG hat zu Jahresbeginn das Bündnis mit SPD und CDU verlassen. Eine Demokratie lebe von unterschiedlichen Sichtweisen, der wertschätzenden Diskussion darüber und einer abschließenden Einigung, schreibt Kalvoda.

Linke: Augenwischerei

Die Linke Landau lehnt die Wiedereinführung eines vierten Dezernats ab. In der aktuellen Haushaltslage sei die Schaffung dieser zusätzlichen Stelle nicht zu rechtfertigen und wirke wie Augenwischerei, heißt es in einer Stellungnahme. Tobias Schreiner erklärt: „Während bei sozialen Projekten immer wieder auf knappe Kassen und notwendige Prioritäten verwiesen wird, soll hier plötzlich Geld für eine zusätzliche Spitzenstelle da sein. Das ist politisch nicht vermittelbar.“

Die geplante Strukturänderung liefere keine überzeugende Antwort darauf, welches konkrete Problem damit gelöst werden solle. Stattdessen entstehe der Eindruck, dass politische Spannungen im Stadtvorstand organisatorisch und kostenintensiv abgefedert werden sollten, anstatt sie inhaltlich zu klären. Lisa Hartmann betont: „Steuergelder dürfen nicht dafür eingesetzt werden, zwischenmenschliche Konflikte und strukturelle Unzulänglichkeiten im Stadtvorstand zu kitten.“