Es ist vielleicht doch noch nicht zu Ende mit den Gesprächen um die Erweiterung des Landauer Stadtvorstands. Nachdem die SPD vergangene Woche ein Papier zur möglichen Zusammenarbeit im Stadtvorstand vorgelegt und dies als „unverhandelbar“ bezeichnet hatte, könnte es doch noch einmal ein Gespräch mit CDU und Grünen geben. Beide Parteien hatten das auch nach dem umstrittenen SPD-Papier angeboten.

Die SPD werde sich beraten, was einen weiteren Termin angehe, teilte Fraktionsvorsitzende Jennifer Braun am Freitag auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der von Grünen und CDU angebotene Termin am Sonntag wurde von der SPD abgesagt – mit einer verständlichen Begründung, wie es aus Reihen der anderen beiden Parteien heißt. Vertreter von CDU und Grünen betonen, weiterhin gesprächsbereit zu sein.