Die Landauer Stadtverwaltung sucht Wahlhelfer für die Bundestagswahl am 26. September. Dieses Amt kann jeder deutsche Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, übernehmen, der seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik wohnt, teilt die Stadt mit. Wahlhelfer erhalten ein „Erfrischungsgeld“ von 25 Euro und können sich für die Corona-Schutzimpfung registrieren. Interessierte können sich an das städtische Wahlamt wenden. Dieses ist per E-Mail an wahlen@landau.de sowie telefonisch unter 06341 131107, -29 oder -04 erreichbar. Das Wahlamt bittet, bei der Anmeldung neben Anschrift, E-Mail und Telefonnummer auch anzugeben, ob eine Bescheinigung zur Impfung benötigt wird.