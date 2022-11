Die Stadtverwaltung kämpft mit Personalproblemen. So stapeln sich im Bauamt die Bauanträge. Die Genehmigungsverfahren dauern in diesem Jahr länger als in den Vorjahren, bestätigt die Stadt auf Anfrage. Grund seien mehrere plötzliche und langfristige Krankheitsfälle, Stellenwechsel und vakante Stellen, schon über das ganze Jahr. „Unser Anspruch ist eine Bearbeitungszeit bei Bauanträgen von durchschnittlich sechs bis zwölf Wochen. Das hat sich im Laufe des Jahres mehr als verdoppelt und wird wohl erst im Laufe des nächsten Jahres wieder in der Größenordnung der Vorjahre liegen“, heißt es in der Antwort der Stadt. Durch organisatorische Maßnahmen und die zwischenzeitliche Wiederbesetzung von zwei der vier vakanten Stellen konnte aber – auch in der Urlaubszeit im Sommer – einiges abgefedert werden. Inzwischen habe man auch für die beiden derzeit noch nicht wiederbesetzten freien Stellen neue Mitarbeiter gefunden, die am 2. Januar 2023 ihren Dienst aufnehmen werden.

Hoher Beratungsbedarf

Im Übrigen habe nicht nur das Bauamt Probleme, betont Sandra Diehl, Leiterin der Pressestelle. Auch in anderen Abteilungen der Verwaltung gibt es durch die aktuelle Situation Rückstände. Im Sozialamt beispielsweise komme dazu, dass der Beratungsbedarf enorm gestiegen sei, die Stadt aber aufgrund der unklaren Rechtslage auf Bundesebene noch keine Auskünfte über Leistungen aus den angekündigten Entlastungspaketen erteilen könne. „Um überhaupt noch eine geordnete Sachbearbeitung im Sozialamt sicherzustellen, können wir daher bis auf Weiteres, mit Ausnahme des Donnerstagnachmittags, nur noch mit Online-Terminvereinbarung beziehungsweise telefonischer Terminvergabe arbeiten. “