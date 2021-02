Zwar sind Restaurants, Cafés und Co. noch immer geschlossen, doch die Landauer Stadtspitze will ihren Gastronomen zumindest in einem Punkt Planungssicherheit geben. Der Stadtvorstand spricht sich dafür aus, die geltende Ausnahmeregelung für die Außengastronomie nochmals zu verlängern und bis zum 30. September auf städtische Sondernutzungsgebühren zu verzichten. Die endgültige Entscheidung liegt am Dienstag, 2. März, beim Stadtrat.

„Landau lebt von seiner attraktiven Innenstadt, die auch von den Cafés und Restaurants entlang der Fußgängerzone geprägt wird“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch in einer Pressemitteilung. In den vergangenen Wochen und Monaten habe er mit zahlreichen Gastronomen gesprochen – sie alle stünden vor enormen Herausforderungen. Viele fürchteten um ihre Existenz. Der Verzicht auf Gebühren solle ein Signal an die Gastro-Branche sein, „dass wir an ihrer Seite stehen und gemeinsam mit ihnen auf bessere Zeiten im Frühling und Sommer hoffen“. Bereits im Jahr 2020 hatte die Stadt Landau keine Sondergebühren für Terrassen erhoben. Sie verzichtet damit auf jährlich rund 100.000 Euro.

Auch sonst gilt in Landau weiter #supportyourlocals: Landauer Unternehmen, die Abhol- und Lieferdienste anbieten und bislang noch nicht in der Übersicht zu finden sind, können sich weiter unter kristina.bollinger@landau.de bei der städtischen Wirtschaftsförderung melden und werden dann in die Liste auf www.landau.de/lieferservice mit aufgenommen.