Überraschenderweise hat der Stadtrat am Dienstag die Entscheidung vertagt, den Stadtvorstand zu erweitern. Die CDU will gemeinsame Leitplanken. Die SPD bleibt auf Distanz.

Die Sitzung des Landauer Stadtrats am Dienstag im Ratssaal wurde noch vor Eintritt in die Tagesordnung unterbrochen. Die CDU hatte beantragt, die Entscheidung über die Aufstockung des Stadtvorstands zu verschieben. Es gebe noch Klärungsbedarf.

Seit Mitte Januar liegt der Vorschlag des Stadtvorstands um Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU), Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) und Beigeordnete Lena Dürphold (CDU) auf dem Tisch, der SPD einen hauptamtlichen Beigeordnetenposten anzubieten. Auf diese Weise soll gemeinsam die Entwicklung der Stadt vorangetrieben werden.

Die Sozialdemokraten haben sich sehr viel Zeit gelassen mit ihrer Entscheidung. Bei ihrer Mitgliederversammlung am 26. März dann stimmte die Mehrheit dafür, Jennifer Braun als hauptamtliche Beigeordnete in den Stadtvorstand zu entsenden. Auch über die Aufteilung der Dezernate war man sich einig.

Große Themen der Zukunft festzurren

Bei der Sitzung des Hauptausschusses vor zwei Wochen wurde dann deutlich, dass noch nicht alle Christdemokraten zustimmen können. Zwar beschloss der Ausschuss mit Mehrheit eine neue Dezernatsverteilung und eine Veränderung der Hauptsatzung – mit acht Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Doch zwei der drei CDU-Ausschuss-Mitglieder – Bernd Löffel und Annette Korz – enthielten sich der Stimme, nur Fraktionschef Ralf Eggers stimmte zu. Löffel sagte, der politische Prozess sei noch nicht abgeschlossen, es fehlten inhaltliche Leitplanken, die gesetzt werden müssten.

Daran hat sich offenbar nichts verändert. Die CDU möchte inhaltliche Eckpunkte definieren. Das machte sie in einer Mitteilung nach der Sitzung auch deutlich. Laut Ralf Eggers und Peter Lerch möchte die Fraktion die künftige Zusammenarbeit auf ein Fundament stellen, das über bloße Personalien hinausgeht. Die CDU habe frühzeitig ein Raster zu den sogenannten „Big Five“ der Landauer Stadtpolitik eingebracht, also den großen Themen der Zukunft. Sie benennt sie aber nicht.

SPD pocht auf Bedingungslosigkeit

Auch die Grünen sind dafür, eine Vereinbarung zu treffen. Sie hätten am Dienstag im Stadtrat zugestimmt, wie Fraktionsvorsitzende Lea Heidbreder der RHEINPFALZ sagte. Die SPD äußerte sich in der Sitzung nicht, stimmte aber nach einer von Jennifer Braun beantragten Sitzungsunterbrechung der Vertagung des vier Punkte umfassenden Themenkomplexes zu. Dafür fand sich eine Mehrheit von 30:4 Stimmen bei 7 Enthaltungen.

Zuvor hatte der Oberbürgermeister noch einmal die Beweggründe erläutert, warum der Stadtvorstand das Angebot einer vierten Dezernatsposition gemacht hatte. Der wichtigste Grund sei, dass „wir Aufgaben vor der Brust haben, bei der wir eine Gemeinsamkeit der Demokraten brauchen“. Als Beispiele nannte Geißler die Fernwärme, die La-Ola-Sanierung und die Klinikenfusion.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ betonte Jennifer Braun am Tag danach, dass die SPD den Beschluss gerne gefasst hätte. Der Partei sei die an das Angebot geknüpfte Bedingungslosigkeit wichtig gewesen. Auch eine Koalition wolle sie nicht. Es sei klar, dass man sich bei großen Themen einige.