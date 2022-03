Der Stadtrundgang von Annweiler ist jetzt mit blauen Email-Schildern gekennzeichnet. Der Weg führt zu den schönsten und geschichtsträchtigsten Orte in der Innenstadt. Der Weg ist bereits seit etlichen Jahren in der Stadtbroschüre und seit Kurzem auch in der SÜW-Erlebnis-App neben dem Trifels-Erlebnis-Weg abrufbar. Über den Audioguide erfährt man allerlei Wissenswertes. Auf der Strecke liegen beispielsweise bekannte Orte wie die Wassergasse oder die Gerbergasse, die Kapelle unserer lieben Frau oder das Kleinod Ambertpark.

Infos zum Stadtrundgang gibt es unter https://www.suedlicheweinstrasse.de/audioguide-annweiler und zur App unter https://www.suedlicheweinstrasse.de/infos-suew-erlebnis-app.