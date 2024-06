Die Sozialdemokraten sind die stärkste Kraft in Landau. Aber ohne Partner nützt ihnen das wenig. Das Pokern hat begonnen, und niemand will sich in die Karten schauen lassen. Alles eine Frage der Mathematik.

Mit der Auszählung des letzten Briefwahlbezirkes hat sich am Dienstagmorgen gegen 0.12 Uhr die Sitzverteilung im neuen Landauer