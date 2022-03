Landau. Der Landauer Stadtrat soll eine Million Euro für Menschen bereitstellen, die vor der russischen Invasion in der Ukraine fliehen.

Die Geflüchteten werden vom Bund auf die Länder und von diesen wiederum auf die Kommunen verteilt, heißt es in der Vorlage für die Entscheidung des Stadtrats. Es sei davon auszugehen, dass vorwiegend Frauen und Kinder kommen – die Ukraine lässt wehrfähige Männer zwischen 18 und 60 Jahren derzeit nicht ausreisen.

Weitere 300.000 Euro als Reserve

Das Geld soll vorwiegend für Unterkünfte und deren Ausstattung sowie eine Grundversorgung an Lebensmitteln, Kleidung sowie Krankenversicherung genutzt werden. Die Verwaltung weist weiter darauf hin, dass wohl auch sozialpädagogische Betreuung gewährleistet werden muss. Neben der Anmietung von privatem Wohnraum soll auch geprüft werden, ob Wohneinheiten in Containern geschaffen werden müssen. Nach einer ersten Einschätzung des Gebäudemanagements wären Container wesentlich teurer als Anmietungen. Der Stadtrat soll in diesem Zuge auch gleich weitere 300.000 Euro genehmigen – falls das Geld nicht ausreicht. Bevor das Geld abgerufen werden kann, ist der Rat zu informieren.

Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Dienstag über die Freigabe des Gelds entscheiden.