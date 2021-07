Landau. Das „neue Parken“ in Landau kommt. Heißt: Anwohnerparkausweise fallen komplett weg, stattdessen müssen sich Anwohner wie auch Pendler oder Besucher künftig Kurzzeit- oder Dauerparkscheine kaufen.

Deren Kosten sind je nach Parkquartier unterschiedlich hoch. In der Innenstadt fallen statt 25 Euro Gebühr für einen Anwohnerparkschein künftig 300 Euro für ein Jahresticket an. In der Südstadt kostet ein Jahresparkschein künftig 150 Euro. Zuvor hatte das Parken im öffentlichen Raum dort nichts gekostet. Die Bewirtschaftung soll wohl im August beginne, sagte Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne). Eine Sonderzone bildet der Alte Messplatz, dort wird der Preis für ein Jahresticket bei 240 Euro liegen.

Das hat der Stadtrat mit der Stimmenmehrheit der Fraktionen der Grünen, CDU, FDP und der Linken gegen die Fraktionen von SPD, FWG und Pfeffer&Salz beschlossen. Die Mehrheit nennt das neue System unter anderem gerechter und es führe zu Verbesserungen vor allem in der Südstadt sowie für Innenstadtbewohner und den Handel. Die Opposition wirft der Regierungskoalition unter anderem eine unsoziale Änderung und mangelnde Bürgerbeteiligung vor.