Über 250 Menschen haben in Annweiler an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teilgenommen und über drei Wochen so viel wie möglich in die Pedale getreten. 23 Team hatten sich für den Umweltschutz-Wettbewerb in der Trifelsstadt zusammengetan. Über 54.000 Kilometer haben die Teilnehmer erradelt. Laut dem Allgemeinen Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Landau-SÜW schneidet Annweiler im Vergleich sehr gut ab. Mit weniger als 10.000 Einwohnern und als Newcomer komme die Stadt in den Genuss von Boni, die auf eine gute Platzierung hoffen lassen. In der Kategorie Parlamentarier-Beteiligung bewirbt sich der Stadtrat mit knapp 50 Prozent seiner 22 Mandatsträger um eine Bewertung.

Die Teilnehmer konnten Sicherheits- und Komfort-Probleme, die sie während der Aktion wahrnahmen, auf der Stadtradeln-Website in die digitale Straßenkarte einer Meldeplattform eintragen. Die Verbesserungsvorschläge sollen jetzt in einem für alle Einwohner offenen städtischen Arbeitskreis mit dem Thema „Radverkehr“ aufgearbeitet werden. kündigt die Stadt an.