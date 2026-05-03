Anlässlich des Stadtradelns vom 4. bis 24. Mai im Landkreis Südliche Weinstraße lädt das Stadtradeln-Orga-Team Billigheim-Ingenheim zu einer besonderen Aktion ein: zur 1. Südpfälzischen Radlersegnung. Am Samstag, 9. Mai, 18 Uhr, bekommt jeder Radfahrer in einer kurzen, feierlichen – aber ganz entspannten – Runde vor der evangelischen Kirche in Billigheim-Ingenheim eine Segnung, teilen die Initiatoren mit. Bei schlechtem Wetter wird die Segnung in der Kirche sein. Das Team sieht in der gemeinschaftlichen Zusammenkunft unter Leitung von Pfarrer Stephan Heinlein auch „ein bisschen symbolischen Rückenwind für die kommenden Kilometer“. Danach fahren die Teilnehmer eine kleine Tour zum Kapellenfest in Appenhofen und lassen den Abend entspannt ausklingen.

Die Aktion des Stadtradelns solle in den drei Wochen, in denen man gemeinsam unterwegs sei, Radfahren im Alltag sichtbar machen und das Dorf ein Stück lebendiger werden lassen. Es gehe nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um das gemeinsame Erlebnis und darum, möglichst viele Menschen aufs Rad zu bringen.