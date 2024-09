Die Stadt Landau beteiligt sich wieder an der Aktion Stadtradeln. Um die Wette geradelt wird dieses Jahr von Montag, 9., bis Sonntag, 29. September. Dabei werden die zurückgelegten Kilometer und neuerdings die Anzahl der Fahrten ausgewertet. So soll der Wettbewerb seinem Grundgedanken gerecht werden: Für die Kurzstrecke sollten Teilnehmer das Fahrrad statt das Auto nutzen. In Landau liegt der Fokus in diesem Jahr auf den Schulen. Erstmals wird ein Wanderpokal an die Schule mit den meisten Fahrten vergeben. Beim Stadtradeln können alle mitmachen, die in Landau wohnen, arbeiten, studieren oder einem Verein angehören. Unter der Webseite www.stadtradeln.de/landau können sich alle Teilnehmer registrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Gefahrene Kilometer können online eingetragen oder direkt per Stadtradeln-App aufgezeichnet werden.