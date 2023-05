Es ist Zeit, das Fahrrad aus dem Winterschlaf zu holen: Das Stadtradeln in Landau ist gestartet, das heißt: „Jeder (Fahrrad-)Kilometer zählt“, teilt die Stadtverwaltung mit. 91.000 Kilometer konnten die insgesamt 650 Radler im vergangenen Jahr sammeln. Alle, die sich beispielsweise durch Beruf, Schule, Studium, Verein oder Wohnort mit Landau und seinen Stadtdörfern verbunden fühlen, sind aufgerufen bis 21. Mai möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und diese auf www.stadtradeln.de einzutragen oder direkt per Stadtradeln-App tracken zu lassen. Unter www.stadtradeln.de/landau können sich alle Interessierten registrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Umwelt- und Verkehrsdezernent Lukas Hartmann hofft auf zahlreiche Anmeldungen. „Denn mit ihrer Hilfe arbeiten wir an der Verbesserung unserer Radinfrastruktur“, sagt er. Jedes Jahr baue die Verwaltung zusätzliche Wege aus, schaffe weitere Fahrradstraßen und beseitige Engstellen. „Es ist noch viel zu tun. Aber für den Klimaschutz und mehr Verkehrssicherheit sind alle diese Maßnahmen wichtig. “