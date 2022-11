Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) hat die erfolgreichsten Teilnehmer des diesjährigen Stadtradelns geehrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden Preise in den Kategorien Einzel, Team und Schulradeln vergeben. Der Wanderpokal ging an Arzheim. Das Team aus dem Stadtdorf schaffte 255 Kilometer pro Kopf. In der Einzelwertung hatte Edelbert Graf (1648 Kilometer) die Nase vorne, die Teamwertung Gesamtkilometer und gleichzeitig auch das Schulradeln gewann das Eduard-Spranger-Gymnasium (13.874), die Teamwertung Kilometer pro Kopf entschied der ADFC Landau (698) für sich. Insgesamt radelten die rund 650 teilnehmenden Landauer im Zeitraum von 10. bis 30. September laut Mitteilung 91.355 Kilometer und sparten damit 14 Tonnen CO 2 ein.