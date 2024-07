1329 Aktive in 88 Teams haben im Landkreis Südliche Weinstraße zwischen dem 24. Juni und 14. Juli kräftig in die Pedale getreten und sind bei der Aktion „Stadtradeln“ rund 318.386 Kilometer gefahren. Alle sieben Verbandsgemeinden und der Landkreis haben gemeinsam teilgenommen. Die Aktion stehe sinnbildlich dafür, dass Klimaschutz nur gemeinschaftlich funktioniere, heißt es in einer Mitteilung. Aus den Verbandsgemeinden Annweiler am Trifels, Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim, Landau-Land, Maikammer und Offenbach an der Queich waren jeweils erfolgreiche Teams dabei.

Am stärksten war das „Team Billigheim-Ingenheim“ mit 31.305 gefahrenen Kilometern von 210 aktiven Mitgliedern. Das zweitstärkste Team im Landkreis war das Team „Wein- und Radort Roschbach“ mit 14.942 Kilometern und 52 aktiven Radelnden. Den dritten Platz belegte das Team „LAC Insheim“ mit 14.085,5 Kilometern und 31 aktiven Mitgliedern. Die höchste Pro-Kopf-Leistung von beachtlichen 2080,6 Kilometern erreichte das Team „Venningen radelt“ mit nur drei Radelnden. rhp