Der Hauptausschuss, der zurzeit den Landauer Stadtrat ersetzt, hat die Morddrohungen gegen vier Kommunalpolitiker der Partei Die Linke „aufs Schärfste“ verurteilt. Solche Angriffe seien auch Angriffe auf die Demokratie. Sprache und Stil der politischen Auseinandersetzungen verrohten zunehmende, das ebne den Weg für Hassbrechen. Die Politiker seien „entsetzt, dass auch in unserer Stadt ein solches Ausmaß an Menschenfeindlichkeit offenbar möglich ist“, heißt es in der Resolution. Drohungen, Beleidigungen, Hass und rechtsextreme Gewalt dürften nicht toleriert werden. Die Resolution wurde am Dienstagabend einstimmig verabschiedet.

Am Samstag war beim Schatzmeister des Kreisverbands Landau/Südliche Weinstraße der Partei Die Linke ein Umschlag eingeworfen worden. Der Inhalt: mehrere laut Polizei „augenscheinlich scharfe“ Patronen sowie ein Drohbrief. Dort waren vier Kommunalpolitiker Der Linken, darunter die Landauer Stadträte Tobias Schreiner und Bastian Stock, namentlich benannt worden. Das Staatsschutzkommissariat des in Ludwigshafen sitzenden Polizeipräsidiums Rheinpfalz ermittelt.