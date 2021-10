Landau. „Nanu? Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Gestern und heute“ – so lautet der Titel einer Ausstellung, die ab 7. November im Museum für Stadtgeschichte gezeigt wird.

„Nanu“ war der Name einer queeren Diskothek in Kaiserslautern, die in den 1980er- und 1990er-Jahren Gäste aus dem ganzen südwestdeutschen Raum anzog, darunter auch viele US-Amerikaner. Dies war insofern eine Besonderheit, als erst 1994 der 1872 eingeführte Paragraf 175 des Strafgesetzbuches gestrichen wurde, der männliche Homosexualität kriminalisierte. Außerdem wurden die früheren Verurteilungen schwuler Männer aufgehoben.

Doch bis heute gebe es in der Gesellschaft, den Medien und in der Schule vielfältige Vorurteile gegenüber lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Dabei sei sexuelle und geschlechtliche Vielfalt kein neues Phänomen, sondern habe schon immer und überall existiert und überall, schreiben die Ausstellungsmacher der Wanderausstellung Nanu?, die solche Aspekte und regionalen Besonderheiten in der Pfalz untersucht.

Kuratiert wurde sie vom Kulturwissenschaftler Wolfgang Knapp und dem Historiker Christian Könne. Sie ist ein Kooperationsprojekt des Historischem Vereins Zweibrücken, des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde Kaiserslautern sowie des Stadtmuseums Zweibrücken.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 7. November, um 11 Uhr eröffnet und ist bis zum 16. Januar zu sehen.