Um Kindern eine Freude zu machen, haben Mitarbeitende der Stadt Landau Spielzeug an die kleinen Bewohner der Geflüchtetenunterkunft gespendet. In der ehemaligen PVA-Druckerei in der Industriestraße haben mittlerweile 64 schutzsuchende Menschen ein vorübergehendes Zuhause gefunden, darunter auch 18 Kinder und Jugendliche. Viele Mitarbeiter haben sich an der Spendenaktion beteiligt. „Ob Plüschtiere, Malbücher, Stifte, Bälle oder Taschen: Es ist wirklich einiges zusammengekommen“, freut sich Sozialamtsleiter Marco Scherer. „Damit können wir den Kids, die auf ihrer Flucht nicht viel mitnehmen konnten, das Ankommen und Eingewöhnen am neuen Wohnort bestimmt etwas erleichtern.“ Der Zoo hat seinen Shop geplündert und einige Kuscheltiere für die Kinder aussortiert. Dazu gibt’s noch ein paar Tierbücher oder Zooführer in leichter Sprache.