Die Evangelische Stadtmission Landau informiert aus aktuellem Anlass über ihr Angebot „KinderKleiderEcke“. Im Hof der Stadtmission sei gut erhaltene Kinderkleidung aus zweiter Hand erhältlich. „Gerne kann diese Information an Menschen weitergegeben werden, die aus der Ukraine in den Raum Landau kommen und ihre Kinder neu mit Kleidung versorgen müssen“, heißt es weiter. Ukraine-Flüchtlinge erhalten die Kinderkleidung dort kostenlos. Regulär kostet das Angebot pro Kilo Warengewicht einen Euro, das Geld fließt in Projekte, die von der Organisation unterstützt werden. Feste Öffnungszeiten gibt es zur Zeit nicht, Einzeltermine sind nach Absprache mit der Verantwortlichen Conny Venter möglich. Sie ist telefonisch unter 06347 7727 oder 01575 295774 sowie per E-Mail an kinderkleiderecke-landau@egvpfalz.de erreichbar.