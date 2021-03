Solche Tage mag die Feuerwehr: Die Wehrleute kommen zum Dienst und dürfen sich über Verstärkung freuen: So ging es den Neustadtern am Freitagvormittag. Hier hatten sich gleich sieben Freiwillige spontan zum Dienst gemeldet.

In Sachen Disziplin und Kleidung mussten die etablierten Feuerwehrleute allerdings ein paar Abstriche machen – wie sie augenzwinkernd berichten. Um 11 Uhr trafen sieben Ziegen an der Hauptfeuerwache ein, machten sich gleich ans Werk und begannen, die umliegenden Grünflächen fachgerecht zu stutzen.

„Die Wehrleitung ist begeistert von den neuen Einsatzkräften. Ihr Schwerpunkteinsatzgebiet wird speziell Personensuche in steilem Gelände sein“, schreibt die Wehrleitung über das erste Kennenlernen. Sie hat auch schon einen Plan, wie die Tiere ins Personalkonzept integriert werden können: Die Ziegen sollen das Gestrüpp am Sonnenweg niedrig halten und bei Bedarf vom Disponenten zum Einsatz geholt werden.

Doch die Freude über die tierische Verstärkung hielt nicht lange an. Denn die Ziegen sind der Feuerwehr bereits bekannt. Sie waren schon einmal ausgebüxt und kamen zu Besuch an der Hauptfeuerwache vorbei. So passierte es auch am Freitag: Die Tiere hatten eine Lücke im Zaun entdeckt und sich so auf den Weg gemacht. Der diensthabende Disponent hatte erst seinen Spaß und schloss dann ganz clever das Haupttor. Damit konnte der Besitzer seine Tiere wenig später wieder abholen.