Einen genauen Termin will die Landauer Stadtholding auf Anfrage noch nicht verraten. Nur so viel, dass sie Mitte der kommenden Woche bei einem Pressegespräch die baldige Öffnung des Landauer Freizeitbads La Ola und der Festhalle verkünden will. Seit Beginn der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie Mitte März sind die Einrichtungen geschlossen. Bald soll wieder ein eingeschränkter Publikumsbetrieb möglich sein. Das Freibad am Prießnitzweg soll schließen, wenn das La Ola wieder öffnet. Im Juni hieß es, dass das Freibad am Prießnitzweg Ende August schließt und das La Ola nahtlos am 1. September wieder öffnet. In der Einladung jetzt spricht die Stadtholding nun vage von einer Wiedereröffnung „im Lauf des Monats September“.