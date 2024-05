Landau feiert Stadtgeburtstag

750 Jahre sind ein guter Grund zum Feiern. Anlass für eine Stadthymne sind sie auch. Hunderte feiern die Uraufführung. Ein bisschen ernst und europäisch wird es aber auch.

Neue Ärzte professioneller vermitteln

Südpfälzer Ärzte und Politiker ziehen an einem Strang, damit Patienten geholfen wird. Die Südpfalz-Docs haben wichtige Vorarbeit für eine neue Organisationsform geleistet.

Darf das Amt die Oma ins Heim schicken?

Eine demente Seniorin benötigt rund um die Uhr eine Pflegekraft. Doch nun ist das Ersparte aufgebraucht. Kann der Kreis die 87-Jährige zwingen, in ein Seniorenheim umzuziehen? Wer in dieser Sache das letzte Wort haben wird.

Familie scheitert mit Klage wegen Kita-Platz

Eine Familie kämpft seit fast zwei Jahren darum, dass der Sohn ohne Mittagspause in der Kita betreut wird. So wie es das Gesetz vorsieht – möchte der juristische Laie denken. Ganz so einfach ist es nicht.

Je schöner der Platz, desto teurer das Grab

Für den Ruheforst, der dieses Jahr eröffnet werden soll, sind alle Unterlagen eingereicht. Lustadt wartet jetzt darauf, dass die Kreisverwaltung den Friedhof im Maiblumenwald genehmigt. Die Gebühren stehen aber schon fest.