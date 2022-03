Die Urban Gardening Gruppe, eine Initiative zum gemeinschaftlichen Gärtnern, organisiert am Samstag, 2. April, von 15 bis 18 Uhr einen Saatgut-Tauschbasar auf dem Gartenschaugelände neben ihrem Gemeinschaftsgarten, also beim Kirchenpavillon. Das Saatgut und die bereits angezogenen Pflanzen können kostenlos oder gegen Spende mitgenommen oder getauscht werden. Ziel ist es, einen Impuls für mehr Vielfalt in den Gärten und Balkonkästen zu geben und sich gegenseitig zu inspirieren. Die Veranstalter bieten Kuchen auf Spendenbasis an. Unter Urban Gardening versteht man das Gärtnern in der Stadt, beispielsweise in Hochbeeten oder auf umgewidmeten Brachflächen. Außer dem Garten auf dem ehemaligen Gartenschaugelände gibt es eine weitere Fläche am Reallabor Queich an der Schneiderstraße.