Wer in Landau feiern gehen will, braucht kein Auto. Das gilt auch und ganz besonders beim Landauer Sommer am kommenden Wochenende. Dann stockt die Stadt die VRN-Flexline auf.

Die Flexline ist ein Beförderung-auf-Abruf-Angebot des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar, der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft und der Stadt Landau. Beim Landauer Sommer, dem Stadtfest vom 7. bis zum 9. Juli mit viel Livemusik, werden von 21 Uhr bis 2 Uhr zusätzliche Kleinbusse eingesetzt. Das hat Verkehrsdezernent Lukas Hartmann jetzt mitgeteilt. Alle Fahrzeuge verkehren im gesamten Stadtgebiet, also in der Kernstadt und allen Stadtdörfern. Nach Hartmanns Angaben gibt es viele positive Rückmeldungen zu dem Angebot.

Die VRN Flexline schließt Lücken im regulären Landau Takt, also dem Linienverkehr. Donnerstags, freitags und samstags können die Fahrzeuge bis 3 Uhr morgens bestellt werden. Nutzerinnen und Nutzer buchen individuelle Fahrten am einfachsten über die VRN-Flexline-App. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite www.vrn.de unter „Mobilität“ und „Bedarfsverkehre“.

Die Stadt weist daraufhin, dass bei starker Nachfrage auch längere Wartezeiten die Folge sein können. Fahrten können aber auch schon vorab gebucht werden. rhp