Landau. Nach zweijähriger Coronapause wird Landau dieses Jahr wieder einen Landauer Sommer mit vielen Bands feiern. Nach Angaben der Stadt ist der Termin für die Veranstaltung vom 8. bis zum 10. Juli, Freitag bis Sonntag.

Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch mitteilt, haben sowohl der Stadtvorstand als auch ein Gremium, das Veranstaltungen koordiniert und dem neben der Stadtverwaltung auch noch Feuerwehr und Polizei angehören, ihr Okay für die Durchführung gegeben.

Nach Hirschs Einschätzung ist die Stadt „insgesamt gut durch die Pandemie gekommen“. Dem Team des Tourismusbüros sei es stets gelungen, coronakonforme Alternativen auf die Beine zu stellen. „Jetzt freuen wir uns aber umso mehr auf die Originale“, so Hirsch. Er verweist darauf, dass auch der Maimarkt wieder möglich gewesen sei mit leichten Veränderungen wie größeren Abständen zwischen den Attraktionen und Ständen. Daher sei es folgerichtig, den Landauer Sommer zu begehen. „Ich danke allen, die mit Vorsicht und Rücksicht ihren Beitrag dazu leisten, dass die Infektionslage in unserer Stadt beherrschbar bleibt und Veranstaltungen wie der Landauer Sommer stattfinden können“, so der OB.

Der Landauer Sommer, das Altstadtfest der Stadt, soll in diesem Jahr auf mindestens vier Bühnen gefeiert werden: Rathausplatz, Thomas-Nast-Platz, Stiftsplatz und Untertorplatz. In der Vergangenheit hatten zusätzliche Bühnen privater Betreiber, beispielsweise von Gastwirten, das Programm ergänzt. Vorgesehen ist ein Mix aus verschiedenen Musik-Richtungen. Den genauen Ablauf und das Programm werden Tourismusdezernent Jochen Silbernagel, Tourismusgeschäftsführer Bernd Wichmann und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn in Kürze vorstellen.

Beim letzten Landauer Sommer vor der Pandemie hatten gut 30 Bands auf sieben Bühnen gespielt.