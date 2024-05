Das Festwochenende aus Anlass der Verleihung der Stadtrechte an Landau vor 750 Jahren rückt näher. Die Jubiläumsfahnen sind schon gehisst worden.

Von Donnerstag bis Sonntag, 30. Mai bis 2. Juni, wird der Rathausplatz im Zentrum des Geschehens liegen. Dort soll die Party des Jahres in Landau steigen – unter anderem mit viel Live-Musik, Poetry-Slam und Festumzug. Am 30. Mai 1274 verlieh König Rudolf I. von Habsburg Landau die Rechte einer Stadt. Auch am Stiftsplatz wird am Donnerstag etwas geboten, beim Gemeindefest zum Stadtgeburtstag.

Oberbürgermeister Dominik Geißler betont in einer Pressemitteilung, im Festprogramm setze die Veranstaltung ganz viele Ideen aus der Bürgerbeteiligung zum Stadtgeburtstag um. „Mir war es wichtig, dass Landau seinen 750. Stadtgeburtstag ein ganzes Jahr lang mit einer Vielzahl von Veranstaltungen feiert, aber ein großes Festwochenende wie jetzt über Fronleichnam gehört natürlich unbedingt zum Jubiläumsjahr dazu“, unterstreicht er.

Flugsimulator und Führungen

Auf dem Rathausplatz wird RPR1 eine Bühne aufbauen und das Programm über die vier Tage auch moderieren. Davor sollen Biergarnituren stehen. Der Platz ist umrundet von Essens- und Getränkeständen. Auch die Kinder sollen nicht zu kurz kommen, teilt Koordinatorin Katja Doll mit.

Während des gesamten Wochenendes bietet die DJK-Segelfluggemeinschaft Landau die Möglichkeit, den Flugsimulator auszuprobieren. Außerdem werden besondere Stadtführungen des Büros für Tourismus mit Besteigung des Stiftkirchenturms angeboten.

Wie es sich die Landauer gewünscht hätten, soll das Fest am Donnerstag nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Stiftskirche und der offiziellen Eröffnung auf dem Rathausplatz dann zunächst mit einem großen gemeinsamen Picknick und Frühschoppen auf dem Rathausplatz begangen werden. Picknickpakete in pfälzischer oder vegetarischer Ausführung können vorab per E-Mail an stadtgeburtstag@landau.de bestellt werden. Picknicks sind auch vor Ort erhältlich, solange der Vorrat reicht oder können selbst mitgebracht werden.

Umzug krönender Abschluss

Neben den Auftritten mehrerer Musikgruppen, Bands und Sängern sieht die Stadtverwaltung als besondere Höhepunkte den Champion-Poetry-Slam der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität und die Auftritte von Julian Pförtner und der Sängerin Leony, alles am Samstag.

Den krönenden Abschluss des Jubiläumswochenendes soll am Sonntag der Festumzug durch die Innenstadt unter dem Motto „Historisches Landau“ sein. Bislang haben sich 34 Gruppen und Vereine angemeldet, leider nicht mehr, sagte Katja Doll auf Anfrage.

Die Stadt schmückt sich

Mittlerweile hat die Stadt am Rathaus sowie an weiteren zentralen Plätzen im Stadtgebiet wie etwa dem Hauptbahnhof große Stadtgeburtstagsflaggen gehisst. Zusätzliche Fahnen hält sie für interessierte Einzelhändler und Gastronomen bereit – natürlich kostenlos, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Flaggen sind in Weiß und Landau-Blau gehalten und zeigen das von Schüler Benjamin Sturm entworfene Jubiläumslogo, die Landauer Skyline und den Text „750 Jahre Landau in der Pfalz“. Wer Interesse an einer Flagge hat, kann sich bei Katja Doll per Mail an stadtgeburtstag@landau.de oder unter Telefon 06341 131108 melden.

Fest bei der Stiftskirche

Die protestantische Stiftskirchengemeinde lädt für Donnerstag zum Gemeindefest mit Musik und Spielen auf den Stiftsplatz ein, ursprünglich davon ausgehend, dass es an diesem Tag eine Festmeile in der Innenstadt geben wird. Das Programm startet mit dem Ökumenischen Gottesdienst in der Stiftskirche. Es werden Kirchen- und Kirchturmführungen angeboten. Bethesda, Diakonisches Werk, Kirchbauverein, Verein Silberstreif gegen Altersarmut und Weltladen informieren an Ständen.

Der Landauer Malerbetrieb Bader wird die von den Konfirmanden begonnene Bemalung der Stiftskirchenpassage abschließen. Wie Gemeindediakonin Nadja Lackner berichtet, sind die Konfis von Passanten angesprochen worden, ob sie mitmalen dürften. Deshalb soll daraus nun eine Gemeinschaftsaufgabe werden. Am Donnerstag ab 11 Uhr darf gemeinsam mit Künstlerin Susanne Wadle malen, wer möchte. Alle sind willkommen, heißt es.

Das Programm

Donnerstag, 30. Mai:



10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der Stiftskirche

11 Uhr: Eröffnung durch Oberbürgermeister Dominik Geißler auf dem Rathausplatz



12 Uhr: Men in Blue – Brass-Band Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz

14 Uhr: Bigband 17 – swingender Bigband-Jazz des Landauer Jazz Clubs

21 Uhr: Acoustic Vibration

außerdem auf dem Stiftsplatz:

12 Uhr: Turmblasen der Jagdhornbläsergruppe SÜW

15 Uhr: Big Band „Brass Connection“ der Stadtkapelle Landau





Freitag, 31. Mai:

11 Uhr: Symphonisches Blasorchester der Feuerwehr Gütersloh

14 Uhr: Mixed Cards

19 Uhr: Die Dicken Kinder mit DJ



Samstag, 1. Juni:

14 Uhr: Club der Köche Landau mit Live-Cooking

17 Uhr: Champion Poetry Slams, veranstaltet von der ZKW der RPTU

20 Uhr: Popsänger Julian Pförtner (bekannt aus The Voice)

22 Uhr: Top Act: Popsängerin Leony



Sonntag, 2. Juni:

11 Uhr: Mariachi-Band und gemeinsames Picknick mit Frühschoppen

12 Uhr: Kreisjugendorchester Pfalz

14 Uhr:

Festumzug „Historisches Landau“ ab altem Messplatz

17 Uhr: DJ-Duo uppercut.continue mit Matt Gold und Linkebox aus Landau