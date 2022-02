Bei der Video-Versammlung des kommunalen Beirats für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verkündete Bürgermeister und Sozialdezernent Maximilian Ingenthron (SPD), dass der Stadtführer auf der Plattform Landau Hürdenlos wieder aktiviert werden soll.

Laut Susanne Brunck soll auch der Stammtisch „barrierefreies Landau“ bald wieder starten. Erste Gespräche mit Christian Dawo vom Club Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz (CBF) habe er selbst schon geführt, berichtete Ingenthron. Der städtische Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Maik Leidner, berichtete, dass er bereits Kontakt zur Landauer Universität aufgenommen habe. Der bisherige Projektleiter hat die Uni verlassen. Bisher wurde der Stadtführer von der Aktion Mensch gefördert und von Sponsoren unterstützt.

Daten gesammelt

Gemeinsam mit dem Stammtisch „barrierefreies Landau“, dem CBF Südpfalz, dem Bethesda der Diakonissen Speyer in Landau und dem Institut für Sonderpädagogik an der Landauer Universität haben der damalige Behindertenbeirat und der damalige Bürgermeister Thomas Hirsch 2015 eine am Informationssystem „Hürdenlos“ orientierte Internetseite als Stadtführer für Menschen mit Behinderungen und Senioren auf den Weg gebracht. In einem ersten Schritt wurden alle relevanten Institutionen, Behörden, Schulen, Beratungs- und Dienstleistungsstellen sowie Kultur-, Freizeit und Sportstätten angeschrieben. Im zweiten Schritt prüften Studierende und Freiwillige anhand von Fragebögen die Barrierefreiheit, zum Beispiel mit Messungen von Eingangsbereichen, Türbreiten, Regalhöhen und Treppen oder Angaben zu speziellen Dienstleistungen oder Hilfen.

Die so gesammelten Daten wurden unter Federführung des CBF Südpfalz auf der Internetseite www.landau.huerdenlos.de veröffentlicht und eine Zeit lang auch regelmäßig aktualisiert. Zum Beispiel können gehbeeinträchtigte Menschen im Vorfeld des Besuchs einer Einrichtung erfahren, ob es einen rollstuhlgerechten Eingang oder einen Aufzug gibt und Informationen über den Standort des nächst gelegenen Behindertenparkplatzes oder von öffentlichen Behindertentoiletten abrufen.