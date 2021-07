Die Deutsche Glasfaser hat ihre Nachfragebündelung für den kostenlosen Breitbandausbau mit Glasfaser in den acht Landauer Stadtdörfern und auf der Wollmesheimer Höhe bis 14. August verlängert. Ursprünglich hätte am 17. Juli Schluss sein sollen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde die erforderliche Vertragsquote von mindestens 40 Prozent der Haushalte im ersten Anlauf verpasst. Stand 9. Juli liegen Mörlheim, Mörzheim und Dammheim bereits über 40 Prozent, Wollmesheim bei 35 Prozent. Schlusslichter sind Queichheim und die Wollmesheimer Höhe mit je 13 Prozent Vertragsabschlüssen. Nußdorf hat mit 19 Prozent auch noch viel Luft nach oben. Godramstein und Arzheim sind bei 24, beziehungsweise 23 Prozent. Summasummarum macht das 27 Prozent.

„Die Stadtdörfer sind eine wichtige Ausbauregion für Deutsche Glasfaser“, erklärt Projektmanager Christopher Drawer. „Und so schnell geben wir gerade in der jetzigen Lage nicht auf.“ Bislang unentschlossene Bürger könnten sich online oder vor Ort beraten lassen und Verträge abschließen.

Ansprechpartner gibt es in den Servicepunkten in Billigheim-Ingenheim, Marktstraße 30, und in Arzheim, Arzheimer Hauptstraße 46. Zudem werden Mitarbeiter der Firma an Haustüren klingeln.

Info



www.deutsche-glasfaser.de/landau-stadtdoerfer