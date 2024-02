Zu viel freudloses Schwarz-Weiß, zu wenig Farbe – das ist das Urteil des Vereins Stadtbild Deutschland beim Blick auf Landaus Neubauten. Speziell in der Innenstadt. Der Verein übt deshalb Kritik an der Verwaltung. Und schlägt ein abgestimmtes Farbkonzept vor.

Verschwinden die Pastellfarben, die die Stadt seit der Barockzeit prägen, zunehmend aus dem Stadtbild? Das zumindest ist der Eindruck des Vereins Stadtbild Deutschland, genauer seines Regionalverbands Südpfalz. Die Farben und Formen der historischen Altstadt seien ein wichtiger Faktor dafür, dass Landau von Bürgern und Besuchern als attraktiv wahrgenommen werden. Allerdings werden diese zunehmen durch monotones Weiß ersetzt, kritisiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Stadt nimmt zweierlei Maß

Die Regionalgruppe um Mario Albers setzt sich für harmonischen Städtebau und ansprechende Architektur ein. Umgekehrt lehen die Mitglieder austauschbare, banale Neubauten, die sich zudem gestalterisch nicht in ihre Umgebung einfügen, ab. Bereits in der Vergangenheit hat sich die Gruppe in öffentliche Diskussionen eingebracht und sich kritisch mit Bauprojekten auseinandergesetzt. Etwa der Radbrücke an der Queich oder einem Neubauvorhaben in der Münchener Straße. Dass ihre Kritik durchaus gehört und angenommen wird, zeigt das Beispiel Ufersche Höfe. Nachdem der Verein das Tor im geplanten Neubau vom Kleinen Platz in die Höfe als nicht repräsentativ reklamiert hatte, plante der Bauherr um.

Aktuell wirft der Verein der Stadt vor, dass sie im Umgang mit Fassadenfarben in der Altstadt zweierlei Maß nehme: „Während beim Umbau von bestehenden Gebäuden wie in der Kramstraße, Ecke Neustadter Straße oder in der Martin-Luther-Straße 14 sich eine sorgfältige Abstimmung der Fassaden zeigt, sind bei neu errichteten Gebäuden leider befremdliche Gegensätze von extremen Schwarz-Weiß-Kontrasten zu beobachten, die den Zusammenhang mit der Umgebung verleugnen und daher als Fremdkörper erscheinen“, schreibt Albers. Er listet auf: In der Waffenstraße 7 vis a vis des Otto-Hahn-Gymnasiums stehe ein Neubau in schwarz-weißen Farben, der sich farblich „in krassester Weise“ von seiner Umgebung abhebe. „Man hat den Eindruck, als sollte hier die die Harmonie der Altstadtfarben bewusst durchbrochen werden“, so der Landauer.

Negativbeispiele

Auch das Gebäude der VR-Bank in der Waffenstraße 15 falle unangenehm auf. Es gebe keinerlei gestalterischen Zusammenhang zu den bestehenden Gebäuden, wie dem Kulturdenkmal Schleusenhaus oder dem Parkhaus, welches durch den eingefärbten Beton bereits vor Jahrzehnten eine zeitgenössische Lösung vorgelegt hatte. Beim VR-Gebäude sei die farbliche Monotonie im Weißton mit dunklen Fenstern besonders augenfällig, da sich der Anbau von der Waffenstraße fast vollständig in die Nussbaumgasse hineinzieht und die Kleinteiligkeit der Gestaltung in diesem Teil der Innenstadt vollständig zerstöre. Ein weiteres Negativbeispiel sei das vor Kurzem errichtete Wohn- und Geschäftshaus in der Waffenstraße/Ecke Reiterstraße. In der von Sandstein- und Backsteinarchitektur geprägten Umgebung wirke das Gebäude wie ein „extremer Fremdkörper“.

Kaum Beachtung der Gestaltungssatzung

Warum der Fassadenputz an diesen Häusern ist, wie er ist – der Verein Stadtbild vermutet ein ideologisches Problem dahinter: Verspätete Anhänger des Modernismus, die ohne Rücksicht auf gewachsene Strukturen und zum Schaden der Altstadt ihre vermeintlich großen Fußabdrücke hinterlassen wollen. Nach dem Motto „Alt ist Alt und Neu ist Neu“, so der Wortlaut des Schreibens. Weiterhin üben Albers und seine Mitstreiter Kritik an der Stadtverwaltung. Diese bemühe sich nicht ausreichend, Vorgaben aus ihrer Gestaltungssatzung durchzusetzen. Laut Regelwerk müssen sich Neu- und Umbauten harmonisch in das Stadtbild einfügen. Die Eigenheit des jeweiligen Straßen- und Platzbildes sollte nicht verändert oder gestört werden. Ziel des Ganzen ist es, die Attraktivität der Innenstadt mit ihrem unverwechselbaren Gesicht zu erhalten. Genau das aber vermisst der Verein bei den genannten Gebäuden. Er spricht von mangelnder Sensibilität und Fehlentwicklungen beim Bau. Die Mitglieder fordern von Stadtrat und Bauamt deshalb einen Sinneswandel im Umgang mit der Einfügung von Neubauten in die bestehende Stadtlandschaft. Und sie wünschen sich ein verstärktes Bemühen, die verbindlichen Satzungen im Interesse der Bürger anzuwenden.

Einheitliches Farbkonzept

„Nachdem wir in vielen Städten Deutschlands überaus positive Beispiele von sorgfältigem Umgang mit Fassadenfarben gesehen haben, und über den ernüchternden Befund vor Ort erschrocken sind, schlagen wir vor, ein verbindliches Farbkonzept für die Landauer Altstadt erarbeiten zu lassen.“ Dabei könnte der Fachbereich für Farbgestaltung an der Hochschule in Hildesheim unterstützen, der Erfahrung im lebendigen Zusammenspiel der Farben der Häuser von Altstädten habe – so der Vorschlag des Vereins. „Ziel sollte es sein, einen verbindlichen Farbkatalog mit präzisen Angaben zu entwickeln, der auf Grundlage der vorhanden Sandstein- und Backsteinfarben sowie dem barocken Charakter der Altstadt zu entwickeln wäre. Auf dieser Basis hätten sich dann auch die Farbvorschläge für die Neubauten einzufügen“, schreibt Albers. Dieser Katalog sollte auch für Bestandsgebäude gelten, bei denen laut Stadtbild ebenfalls Defizite sichtbar seien, welche bei einem neuen Anstrich behebbar wären.