Um Freude und Neugierde an der Welt der Buchstaben zu wecken, verschenkt die Stadtbibliothek an Landauer Schulanfängern kostenlose Bibliotheksausweise, die für ein Jahr gelten. Das teilt die Stadt mit. Damit wird sich an der landesweiten Leseförderaktion „Schultüte“ beteiligt. Die Kinder erhalten eine Schultüte, in der sich neben einem Elternbrief und einem Mini-Bilderbuch auch der betreffende Gutschein befindet. „Ziel unserer Stadtbibliothek ist es, die Kinder als Bildungspartnerin zu begleiten – ergänzend zur Schule und auf jeden Fall auch lange darüber hinaus,“ so die Schuldezernentin Lena Dürphold. Infos zur Leseförderaktion gibt es online unter www.lbz.rlp.de.