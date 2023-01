Single? In einer Beziehung? Es ist kompliziert? Egal! Die Stadtbibliothek Landau möchte ihre Nutzerinnen und Nutzer verkuppeln. Dazu haben die Mitarbeiterinnen der städtischen Einrichtung Blind Dates mit zahlreichen Büchern vorbereitet. In blickdichtes Papier verpackt und nur mit dem ersten Satz des Buchs sowie einem Hinweis auf das Genre versehen, warten die Blind-Date-Bücher ab Donnerstag, 2. Februar, auf Leser. Das Buch wird wie üblich an der Theke verbucht; ausgewickelt werden sollte es aber erst zuhause. Mitmachen können alle mit einem kostenpflichtigen Benutzer-Konto bei der Stadtbibliothek. Weitere Informationen zur Nutzung sind online unter https://opac.landau.de zu finden. Außerdem steht das Team um Miriam Jöst telefonisch unter 06341 134320 oder per E-Mail an stadtbibliothek@landau.de für Fragen zur Verfügung.