„An die Bücher, fertig, los!“ – am Landauer Lesesommer haben 504 Kinder teilgenommen. In der Stadtbibliothek am Heinrich-Heine-Platz fand jetzt die Abschlussparty statt. Autor Christoph Dittert hat aus seinem Buch „Die drei ??? – Die Stadt aus Gold“ vorgelesen und Autogramme gegeben. Nach Angaben der Beigeordneten Lena Dürphold haben die Mädchen und Jungen fast 4500 Bücher gelesen. Unter den teilnehmenden wurden jetzt 40 Preise verlost. Die drei Hauptgewinne gingen an den zwölfjährigen Florian Ademi, der ein Tablet gewonnen hat, an Taha Safari (13), der einen Sitzsack bekam, und Marco Heinze (9), der ein Harry Potter-Geschenk-Set erhielt. Die Lesesommer-Teilnehmer konnten für jedes gelesene Buch eine Bewertungskarte abgeben, die dann in der Lostrommel gelandet ist. Wer mindestens drei Bücher gelesen hat, erhält eine Urkunde. Diese kann in der Stadtbibliothek abgeholt werden.