Das Stadtarchiv hat bei der zweiten Kunstnacht Landau am vergangenen Freitag sein Filmarchiv geöffnet und historische Aufnahmen aus der Landauer Stadtgeschichte gezeigt. Nach Angaben von Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer kam das gut an: „Das Feedback war überwältigend; viele Menschen haben uns gefragt, ob die Filme nicht noch länger zu sehen seien.“Das macht das Archiv jetzt möglich: Es zeigt den etwa einstündigen Zusammenschnitt von Stadtfilmen aus den Jahren 1919 bis 1988 während des Sommers immer an den offenen Sonntagen im Museum. Das Landauer Stadtmuseum öffnet immer am ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 bis 17 Uhr; zum nächsten Mal also am 19. Juni.