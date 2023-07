Wegen eines Brandschadens bleiben das Archiv und das Museum der Stadt Landau voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 21. Juli, geschlossen. Grund dafür ist ein kleinerer Brand im Erdgeschoss des Dienstgebäudes in der Maximilianstraße 7. Nach Angaben der Pressestelle der Stadt hat offenbar am Samstag ein Kühlschrank gebrannt. Aufgefallen ist dies am Sonntag, als Archiv- und Museumsleiterin Christine Kohl-Langer das Museum öffnen wollte. Der Schaden sei gering, aber Flur, Toiletten, und die Büros von Archiv und Museum seien verrußt. Eine Spezialfirma ist mit der Reinigung beauftragt. Die Räume von Archiv und Museum können erst danach wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Die Büros des Schulamts und die Volkshochschule, die sich im selben Gebäude befinden, sind nicht betroffen.