Nach gut zweimonatiger Schließung wegen Corona öffnet das Archiv der Stadt Landau am Montag, 25. Mai, wieder seinen Lesesaal. Aus Sicherheitsgründen ist die Nutzung nur nach Anmeldung und mit Mundschutz möglich.

Außerdem werden die Nutzer gebeten, das gewünschte Archivmaterial vorzubestellen beziehungsweise das Thema zu nennen, das sie bearbeiten möchten. Der Lesesaal darf nur von Einzelpersonen genutzt werden. Außerdem sollten die Nutzer eine Kamera mitbringen: Wenn es rechtlich zulässig ist und dem Archivgut nicht schadet, dürfen die Archivalien gebührenfrei fotografiert werden, um die Aufenthaltsdauer im Lesesaal zu beschränken. „Wir sind außerdem bemüht, Anfragen auch telefonisch oder per E-Mail zu bearbeiten, um die persönliche Anwesenheit im Archiv zu begrenzen“, so Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer. Das Museum für Stadtgeschichte im selben Gebäude bleibt vorerst noch geschlossen. Das Archiv ist per E-Mail an archiv-und-museum@landau.de oder telefonisch unter 06341 134200 erreichbar.

Bildunterschrift: Das Gedächtnis der Stadt Landau: Das Stadtarchiv ist ab Montag, 25. Mai, wieder geöffnet – allerdings nur nach vorheriger Anmeldung. (Quelle: Stadt Landau)