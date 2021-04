Die Landauer Stadtverwaltung will bis zum Beginn der Sommerferien Zusatzbusse für den Schülerverkehr bereitstellen. Das teilt die Pressestelle der Stadt mit. Bereits im vergangenen Herbst hatte der Stadtrat Geld für zusätzliche Busse im Schülerverkehr bis zum Beginn der Osterferien bereitgestellt. Da in dieser Zeit kaum Extrabusse nötig waren, will die Verwaltung die nicht aufgebrachten Mittel nun bis zu den Sommerferien ausgeben. „Aktuell gibt es aufgrund von Wechselunterricht und halben Klassen keinen großen Bedarf, aber die Lage kann sich sehr schnell verändern. Deshalb wäre es gut, wenn wir die Mittel flexibel im restlichen Schuljahr für Zusatzbusse einsetzen könnten“, sagt Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne). Der Stadtrat muss diesem Vorschlag zustimmen.

Derzeit wird an den Landauer Schulen im Wechsel unterrichtet – wie es für Kommunen mit einer Inzidenz über 100 vorgeschrieben ist. Steigt die Inzidenz im Stadtgebiet an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165, kann kein Präsenzunterricht mehr stattfinden. Frühestens nach den Pfingstferien und wenn der Inzidenzwert es zulässt, wird Präsenzunterricht in voller Klassenstärke wieder möglich sein.