„Das Etagenkarussell von Familie Hartmann und die Orgel wären cool für ein wenig weihnachtliche Stimmung auf dem Rathausplatz.“ Der Vorschlag kam am Sonntagmittag über Facebook, als die RHEINPFALZ die Absage der Weihnachtsstadt als Ersatz für den Landauer Nikolausmarkt gepostet hatte. Dieselbe Idee hatte auch der Stadtvorstand, der die Südpfälzer schon für den gestrichenen Maimarkt mit einem Riesenrad überrascht und statt des Federweißenfests ein Kettenkarussell organisiert hatte. Oberbürgermeister Thomas Hirsch verspricht am Montag: „Wir werden nicht auf weihnachtliches Flair in unserer attraktiven Innenstadt verzichten müssen.“ Die Stadt plant mit der historischen Reitschule der Hartmanns. Sie möchte außerdem einen 20 Meter hohen Tannenbaum aufstellen und das Krippenhäuschen. Denkbar wären auch Süßwaren- oder Glühweinstände auf dem Rathaus- oder dem Stiftsplatz, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Pläne für eine Eisbahn auf dem Untertorplatz seien noch nicht völlig vom Tisch, hingen aber von den Vorgaben im Dezember ab. Gesetzt ist laut Hirsch und Tourismusdezernent Alexander Grassmann bereits die weihnachtliche Beleuchtung in der Innenstadt. Das Büro für Tourismus hatte vor Kurzem mit der famosen Idee gepunktet, Kunsthandwerkerstände und Buden über die Innenstadt zu verteilen. Eine schöne Alternative zum überfüllten Weihnachtsmarkt, lautete ein anderer Kommentar auf unseren Facebook-Post.