Die Cornichonstraße im Landauer Süden wird gerne von Autofahrern genutzt, um den Ampeln auf der Rheinstraße und dem Marienring zu umgehen, heißt es im Rathaus. Diesen Verkehr will man nun rausdrücken. Dabei sollen Einbahnstraßen helfen.

Es ist eine Straße, die zum Durchfahren einlädt: Größtenteils fast gerade, läuft die ziemlich breite Cornichonstraße von Ost nach West durch die Landauer Südstadt. Eine perfekte Straße, um den Ampeln auf der Rheinstraße und auf dem Ring zu entgehen und die Stadt zu durchqueren, berichtet Verkehrsdezernent Lukas Hartmann. Die Fahrer, vor allem im Durchgangsverkehr, seien auch oft schneller unterwegs als die Menschen, die in diesen Vierteln leben. „Anwohner denken daran, dass es ihre Kinder oder die Nachbarskinder sein könnten, die sie überfahren“, sagt Hartmann, „sie fahren anders.“

Dazu komme noch das kleine Teilstück auf der Cornichonstraße vor dem Eingang zum Südpark, der als Spielstraße ausgewiesen ist. Dort fahre fast kein Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit. Es sind nur sieben Stundenkilometer erlaubt. Die Radfahrer nimmt Hartmann ausdrücklich von dieser Feststellung nicht aus. Also was tun, um den Durchgangsverkehr rauszudrücken und zu verlangsamen? Hartmann möchte den Verkehr in der Südstadt immer nach Norden zur jeweiligen nächsten Ampel im Norden am Ring oder an der Rheinstraße leiten. Damit die Autofahrer immer die im Mobilitätskonzept definierten Vorrangrouten nutzen, erklärt der künftige Bürgermeister.

Weitere Einbahnstraße

Die Stadt hat mehrere Möglichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Verworfen wurden die Ideen, die Kreuzung an der Cornichonstraße durch einen modalen Filter, wie im Bachviertel in der Nähe der Aldi- und Lidl-Märkte, oder eine Sperre, wie sie am Otto-Hahn-Gymnasium und am Obertorplatz genutzt werden, zu unterbrechen. Stattdessen soll, wenn der Mobilitätsausschuss zustimmt, die Straße anders unterbrochen werden. Nämlich durch eingeschobene Einbahnstraßen. Die erste, die noch dieses Jahr kommen soll, wird zwischen Hartmann- und Bürgerstraße in Richtung Krankenhaus ausgewiesen. Die andere soll mittelfristig zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Otto-Kießling-Straße in Richtung Osten entstehen. Auch der bei der Kießling-Straße liegende Wolfsweg soll einmal zur Einbahnstraße werden. Das gehe auf Anregung der Anwohner zurück.

Das ist nicht die einzige Änderung an der Cornichonstraße. Wie berichtet, soll der Weg vom Krankenhaus Richtung Schlösselkreuzung nach Beschwerden von Anwohnern und dem Vinzentius-Krankenhaus wieder geöffnet werden, damit der Verkehr in diese Richtung leichter abfließen kann. Auch die Zufahrten Richtung Krankenhaus sollen erleichtert werden. Da auch die Temposchwellen in der Bismarckstraße kritisiert werden, plant die Stadtverwaltung Hartmann zufolge bei der Sanierung der Glacisstraße keine Hubbel ein. Die in der Bismarckstraße sollen abgeflacht werden. Der Mobilitätsausschuss entscheidet darüber in seiner Sitzung am Mittwoch, 12. Juli.