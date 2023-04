Wie sollen sich Landaus Quartiere künftig entwickeln? In den zurückliegenden Jahren hat sich die Stadt die Schaffung von Wohnraum in der Kernstadt und den Stadtdörfern zum Ziel gesetzt. In den Ortsteilen wurden bereits mehrere Neubaugebiete auf den Weg gebracht. Jetzt sollen die innerstädtischen Quartiere wieder verstärkt in den Blick genommen werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte die Verwaltung erarbeiten, was die einzelnen Viertel ausmacht, welche Entwicklungspotenziale es gibt und was besonders schützenswert ist. Ziel ist es, eine maßvolle Nachverdichtung zulassen, ohne den Charakter des jeweiligen Quartiers zu verändern. Die Stadt will ein Innenentwicklungskonzept erstellen. Vorarbeiten hat sie bereits geleistet. Jetzt geht es darum, die Bewohner selbst zu hören.

Der Planungsworkshop ist am Samstag, 29. April, ab 10 Uhr im Alten Kaufhaus. Nach einer kurzen Einführung wird gemeinsam an verschiedenen Stationen zu den einzelnen Quartieren gearbeitet. Konkret sind die Stadtteile Wollmesheimer Höhe, Nordwest, Nord, West und Südwest, die Südstadt, die Innenstadt und die Altstadt, Horst und Queichheim.