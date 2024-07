Oberbürgermeister Dominik Geißler hat angekündigt, mehr gegen den Verfall von Gebäuden in Landau unternehmen zu wollen. Er habe mehr als das Baugebot im Fall der Seibel-Ruine verhängt.

Geißler hatte auf dem Sommerpressegespräch am Freitag gesagt, er sei „guten Mutes“, mit Sanktionen die Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude dazu zu bringen, die Gebäude wieder instand zu setzen. Dies sei bereits bei den Ruinen in der Trappengasse sowie in der Gymnasiumstraße 1 und 4 geschehen. Die Eigentümer wollten die Gebäude abreißen und legten Gutachten vor, die diese als einsturzgefährdet auswiesen. Dagegen müsse die Stadtverwaltung mit eigenen Gutachten vorgehen. Ein Abriss eines denkmalgeschützten Gebäudes wegen Einsturzgefährdung sowie ein Neubau sei für den Eigentümer oft günstiger als die Sanierung, erläuterte der Christdemokrat. Er versuche, mit Baugeboten auch den Leerstand von Altbauten in der Stadt einzudämmen.

Auch Vorgehen wegen Zweckentfremdung möglich

Auf Nachfrage präzisiert die Pressestelle der Stadt die Aussagen des Oberbürgermeisters. Zunächst sei das Baugebot für das als Seibel-Ruine bekannte Gebäude am Stiftsplatz das einzige nach Baurecht verhängte klassische Baugebot. In den anderen Fällen – Trappengasse und Gymnasiumstraße 1 – seien Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten angeordnet worden, um die Denkmäler zunächst vor weiterem Verfall zu schützen.

„In den nächsten Monaten wird im Zuge der Umsetzung der Zweckentfremdungsverbotssatzung zu entscheiden sein, ob wir bei nicht mitwirkungsbereiten Leerstandseigentümern, die ihr Eigentum so weit verfallen haben lassen, dass es zu Wohnzwecken ohne größere Sanierungsarbeiten nicht nutzbar ist, ebenfalls denkmalrechtliche oder städtebauliche Baugebote erlassen“, teilt die Pressestelle weiter mit. Im Fall der Gymnasiumstraße 4 sei derzeit ein Instandsetzungsgebot angedroht.