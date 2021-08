Sportler und Vereine brauchen Möglichkeiten des Schwimmtrainings, Familien sollen sich im Wasser vergnügen können. Aber die Saunalandschaft bleibt dicht, obwohl sie der eigentliche Geldbringer ist. Das La Ola macht wegen Corona kleinere Wellen.

„Die Pandemie ist nicht vorbei.“ Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch warnt vor Leichtsinn im Umgang miteinander und der Gefahr von wieder steigenden Corona-Infektionen. Dennoch fordert er Lockerungen für Feste und Veranstaltungen, damit es nicht zu einer „ungeordneten Eigendynamik“ komme wie auf dem Ballermann in Mallorca. Denn wenn sich „die aufgestaute Lebenslust Bahn bricht“ könne es auch wieder zu Hotspots in der Südpfalz kommen.

Nach Angaben des Stadtchefs, der am Dienstag seine Sommer-Pressekonferenz gab, hat das Ordnungsamt bei Corona-Kontrollen 340 Verfahren eingeleitet, überwiegend wegen unzulässiger Ansammlungen in der Öffentlichkeit. Widersprüche gegen die verhängten Bußgelder gebe es kaum; in der Regel gehe es auch nur um kleine Summen.

Defizit wird deutlich höher ausfallen

Nach dem Freibad im Prießnitzweg über Sommer will die Stadt im zweiten Halbjahr auch das Freizeitbad La Ola am Horstring wieder öffnen. Unter welchen Vorbedingungen das möglich sein wird, sei noch offen, so Hirsch. Als Problem nannte er, dass das La Ola im Jahr rund 1,5 Millionen Euro Defizit mache. Das sei okay, weil das Bad ein Frequenzbringer für die Stadt sei und, Stichwort Umwegrentabilität, zu Mehreinnahmen an anderer Stelle führe. Allerdings sei die Ertragslage im Wellnessbereich besser als im Wasserbereich, doch den werde man aus Sicherheitsgründen und wegen der vermutlich geringeren Nachfrage wohl eher zu lassen. Kurz: Das Defizit dürfte steigen.

Als Schausteller wird man geboren

„Geordnete Strukturen“ und eine klare Perspektive erwartet der Oberbürgermeister vom Land, was Feste und Veranstaltungen angeht. Großveranstaltungen blieben zwar bis Ende Oktober verboten, aber kleine Dorffeste wären theoretisch schon wieder möglich gewesen. Der Oberbürgermeister wiederholte die Ankündigung, dass es einen mobilen Freizeitpark auf dem alten Messplatz anstelle des Herbstmarktes ebenso geben werde wie eine alternative Form des Thomas-Nast-Nikolausmarkts. Konkrete Angaben dazu machte er aber nicht. Eine Perspektive sei auch für Schausteller wichtig, da man in diesen Beruf hineingeboren werde oder einheirate. Betriebe, die wegen Corona Insolvenz anmelden müssten, kämen nicht wieder. Das Fest des Federweißen bleibt abgesagt, es werde aber irgendeine Form der Krönung einer Landauer Weinprinzessin geben.

Klare Vorgaben erwartet Hirsch vom Land auch für die Wiederaufnahme des städtischen Kulturangebots. Während die Stadt normalerweise mit 800 Besuchern pro Aufführung in der Festhalle kalkuliert habe, passten nur noch 350 in den großen Saal, wenn zehn Besucher pro Reihe zugelassen wären, aber nur 150, wenn noch mehr Abstand gehalten werden müsse. „Wir haben daher den Abo-Verkauf aufgeschoben“, so Hirsch.