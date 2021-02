Die Eichbornstraße in Landau soll sicherer für Fußgängerinnen und Radfahrer werden und gleichzeitig weiter ihre Funktion als wichtiger Zubringer der B 10 zur Innenstadt wahrnehmen können.

Um diesen Spagat zu meistern, hat die Mobilitätsabteilung der Stadt eine Kompromisslösung erarbeitet, die am Mittwoch, 17. Februar, in den Mobilitätsausschuss eingebracht werden soll. Eine Woche zuvor, am Mittwoch, 10. Februar, ab 18 Uhr stellen Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) und Mobilitätsabteilungsleiter Ralf Bernhard die Planungen den Anwohnern bei einer digitalen Versammlung vor. Nach Angaben der Stadt hatten Anwohner im vergangenen Jahr die Verwaltung gebeten, den Verkehr zu beruhigen und einen Fahrradweg auszuweisen, nicht zuletzt als sicheren Schulweg. Der Kompromiss wird auch noch dadurch erschwert, dass die Straße bisher auch als Parkraum dient. Wer an der digitalen Versammlung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich beim Vorzimmer von Verkehrsdezernent Hartmann unter lara.britting@landau.de anzumelden.