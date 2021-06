Die Stadt Landau will mit einer Solarrichtlinie etwas gegen den Klimawandel und zur Minderung der Klimawandelfolgen tun. Ziel ist es, die Dachflächen von privaten und gewerblichen Neubauten möglichst effizient und umweltwirksam zu nutzen. Der Umweltausschuss hat dem neuen Regelwerk, das auf einen Ratsbeschluss vom November zurückgeht, am Mittwochabend bereits mit breiter Zustimmung passiert. Das teilt die Stadtverwaltung mit. In Kürze werden sich auch noch der Bauausschuss, der Hauptausschuss und abschließend der Stadtrat damit befassen. Die Solarrichtlinie soll künftig beim Verkauf stadteigener Grundstücke, bei der Bauleitplanung und sonstigen baubezogenen kommunalen Satzungen greifen.

Kern der Richtlinie ist die Solarpflicht beim Neubau von Hauptgebäuden: Bauherren müssen künftig auf mindestens der Hälfte der geeigneten Dachflächen Photovoltaik- oder solarthermische Anlagen errichten.

„Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet, ökologische, wirtschaftliche und soziale Interessenslagen zusammenzuführen“, so Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). „Das tun wir in Landau konsequent. Auch die neue Solarrichtlinie entspricht dieser Vorgehensweise; sie unterstreicht einmal mehr auch unseren Ansatz, den wir mit der Erklärung des Klimanotstandes verfolgen.“ Ziel sei ein klimaneutraler Gebäudebestand, ergänzte Umweltdezernent Lukas Hartmann (Grüne).