In Landau wird es am Dienstag, 21. Mai, 17.30 Uhr, eine große Bürgerinformationsveranstaltung in der Festhalle zum Thema Geothermie geben. Mit dieser Ankündigung hat Oberbürgermeister Dominik Geißler im Stadtrat auf eine umfangreiche Anfrage der Pfeffer&Salz-Fraktion reagiert. Einer der Knackpunkte für die Akzeptanz der von der Stadt geplanten Fernwärmeversorgung aus Erdwärme dürfte sein, ob es einen Anschlusszwang für Anlieger geben wird. Im neuen Baugebiet Südlich Breiter Weg, das gerade erschlossen wird, wird eine Fernwärmeleitung bereits vorbereitet. Der örtliche Versorger Energie Südwest hat bereits mehrfach angekündigt, dass er neue Baugebiete nicht mehr mit Gasleitungen versorgt.