Die Stadt Landau setzt die Elternbeiträge für betreuende Grundschulen auch im Februar aus. Das hat die Verwaltung mitgeteilt und damit begründet, dass die ursprünglich für 1. Februar geplante Wiederaufnahme des Unterrichts an den Grundschulen erneut verschoben worden ist. Die Regelung gilt für Januar und Februar. Auch die Kitas in Trägerschaft der stadteigenen Tochtergesellschaft SH-Jugend & Soziales (Ponyhof, Stadtpiraten, Villa Mahla und Wilde 13) erstatten Eltern, deren Kinder die Einrichtung während eines gesamten Monats nicht besuchen, den entrichteten Beitrag zurück. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) sagte, damit wolle Landau Familien, die aufgrund des Wegfalls des regulären Betreuungsangebots vor besonderen Herausforderungen stünden, zumindest die finanzielle Last der Elternbeiträge abnehmen, so wie das auch schon im vergangenen Jahr gehandhabt worden war. Da hatte die Stadt von April bis Juli auf Elternbeiträge in Höhe von monatlich rund 48.000 Euro verzichtet. Die Mitteilung der Stadt ist nicht überraschend, trotzdem hatte Florian Maier (SPD) die Forderung auf Gebührenverzicht vor wenigen Tagen auch erhoben.