In der Villa Streccius in Landau läuft noch bis Sonntag die Ausstellung „nAcKT“ mit entsprechenden Werken zum Thema. Für den Verein GetNakedGermany, der sich für die gesellschaftliche Akzeptanz des Nacktseins einsetzt und seinen Hauptsitz in Landau hat, war das eine willkommene Gelegenheit. Mitglieder wollten die Ausstellung nackt besuchen. Das allerdings hat die Stadt untersagt. Wie die Verwaltung das begründet, lesen Sie im ausführlichen Artikel.